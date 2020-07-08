Elazığ'da kayıp danalar halı sahanın soyunma odasında bulundu

Karakoçan ilçe merkezinde yaşayan İbrahim Demir, 28 Haziran günü polise giderek 4 danasının kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Arama çalışmaları sürerken, Demir, danalarının ilçedeki halı sahanın eski soyunma odasında olduğunu belirledi. Kullanılmayan soyunma odasının kilidini açarak içeri giren ekipler, danaları buldu. Veteriner hekimin yaptığı incelemede danalardan birinin açlık ve susuzluk nedeniyle öldüğü belirlenirken, diğer 3 dana ise tedaviye alındı.

Danaları çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.