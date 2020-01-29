Manisa'da 15 tatil uzatıldı mı? Elazığ'da tüm okullar Malatya'da birçok ilçede yarıyıl tatili uzatıldı

24 Ocak'ta Elazığ'da 6.8'lik deprem meydana geldi. Bazı binalar çökerken 41 kişi hayatını kaybetti. Okulların yarı yıl tatilinde olması sebebiyle "15 tatil uzayacak mı?" sorusu gündemdeydi. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Elazığ'da okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ'da bütün okullar 10 Şubat'ta açılacak. Malatya'nın bazı ilçelerinde (Doğanyol, Kale, Pütürge ve Battalgazi) 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler ise 17 Şubat'ta eğitime başlayacak. Manisa içinse henüz herhangi bir uzatma söz konusu değil.

MALATYA'DA 9 İLÇEDE YARIYIL TATİLİ UZADI

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” dedi.

Bu açıklamayla birlikte, Malatya genelinde, ana okulu, ilk, orta ve liselerin tamamında ilk yarı tatili 10 Şubat'a kadar uzatılmış oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, Elazığ’daki tüm ilk, orta ve lise, Malatya’da ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde ilk yarı ara tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.