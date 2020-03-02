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02.03.2020 - 09:35 | | DHA

Elâzığ’da, otomobil bariyerlere çarptı! Yaralılar var

Elâzığ’da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Elâzığ’da, otomobil bariyerlere çarptı! Yaralılar var

Kaza, dün gece, kent merkezindeki Ahmet Kabaklı Bulvarı'nda meydana geldi. S.T.'nin kullandığı 21 EF 699 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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