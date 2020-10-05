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05.10.2020 - 11:09 | | AA

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Emrullah Bulgay idaresindeki 23 AAY 783 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun 30. kilometresinde yoldan çıkarak bir bahçeye devrildi.

Kazada otomobilden yola fırlayan henüz ismi belirlenemeyen kadın olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki diğer kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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