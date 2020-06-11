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11.06.2020 - 11:18 | | İHA

Elazığ'da otomobil refüje çarptı! Yaralılar var

Elazığ'da otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil refüje çarptı! Yaralılar var

Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Kovancılar Çaybağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D. idaresindeki 44 LC 028 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, sürücü sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hazır bekletilen ambulansa alındı.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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