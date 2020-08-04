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04.08.2020 - 16:24 | | İHA

Elazığ’da rastgele ateş eden şahıs gözaltına alındı!

Elazığ’da cadde ortasında silahla etrafa rastgele ateş eden bir şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Elazığ’da rastgele ateş eden şahıs gözaltına alındı!

Olay, kentin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (57) silahla rastgele etrafa ateş etti. Şans eseri kimse yaralanmazken, durumu gören vatandaşlar polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

M.B., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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