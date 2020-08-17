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17.08.2020 - 02:26 | | AA/İHA

Elazığ'da silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Gelen son dakika haberine göre; Elazığ'da 'gürültü' tarışması silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. İşte detaylar...

Elazığ'da silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

 

Alınan bilgiye göre, Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki bir binanın altında bulunan bilgisayar oyunu salonunun işletmecileri ile apartman sakinleri arasında iş yerinin gürültüye neden olduğu gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada pompalı tüfekle rastgele ateş edilmesi sonucu saçma isabet eden 5 kişi yaralandı.

Elazığda silahlı kavga Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığda silahlı kavga Çok sayıda yaralı var

Polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptıİstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.
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