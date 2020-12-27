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27.12.2020 - 17:56 | | İHA

Elazığ’da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi!

Elazığ’da bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından son 7 saat içerisinde 44 artçı deprem meydana geldi.

Elazığ’da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi!

Elazığ’da saat 9.37’de yerin 15 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 7 saat içinde en büyüğü 2.7 ve en küçüğü 1.0 olmak üzere toplam 44 artçı deprem meydana geldi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar görmüştü.

 

Altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdıGelen son dakika haberine göre; Samsun'da damadın babası evlerine gelerek altınları isteyen gelinin annesi ile babasına tabancayla ateş açarak her ikisini de yaralayarak kaçtı.
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