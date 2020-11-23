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23.11.2020 - 16:32 | | DHA

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, il merkezi ve Palu ilçesinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 89 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, tabancaya ait 9 mermi ve 5 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

 

Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.
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