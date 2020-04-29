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29.04.2020 - 10:23 | | İHA

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 62 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin belirlediği bir şüphelinin aracında narkotik köpeği ile yaptığı aramada otomobilin altına zulalanmış şekilde 62 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 62 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında şüpheli O.Y.'nin temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu batı illerine sevk edeceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler şüpheli şahsın kullandığı aracı tespit ederek Elazığ'a girişine kadar takip etti. Takip edilen araç, jandarma kontrol noktasına geldiği sırada durdurularak şüpheli O.Y. gözaltına alındı, otomobilde ise narkotik köpeği "Kadeh"le arama yapıldı. Köpeğin aracın alt kısmına tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri araçtan paketler halinde 62 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltında bulunan şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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