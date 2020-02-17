ElazÄ±ÄŸ'da merkez Ã¼ssÃ¼ Sivrice ilÃ§esinde 24 Ocak gÃ¼nÃ¼ meydana gelen ve 41 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi 6.8Â bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndemi depremin ardÄ±ndan artÃ§Ä±lar sÃ¼rÃ¼yor. BugÃ¼n saat 14.42'de AFAD verilerine gÃ¶re 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde merkez Ã¼ssÃ¼ Sivrice ilÃ§esi olan deprem meydan geldi. 24 Ocak'taki depremin ardÄ±ndan yapÄ±lan hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda boÅŸaltÄ±lan Abdullah PaÅŸa Mahallesi'ndeki 6 katlÄ± bina yÄ±kÄ±ldÄ±.

BinanÄ±n daha Ã¶nce boÅŸaltÄ±lmasÄ± olasÄ± faciayÄ± Ã¶nlerken, yÄ±kÄ±m anÄ± ise Ã§evredeki bir kiÅŸinin cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.

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