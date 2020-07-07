Elazığ'ın Covid-19 vakası 16'ya yükseldi! 3 bina karantinaya alındı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile ilgili alınan tedbirler sürüyor. Maske kullanımın zorunluğu olduğu kentte Kovancılar ilçesinde son bir hafta içerisinde vaka sayısında ciddi bir artış olduğu öğrenildi. Kaymakamlık tarafından şuana kadar 3 binanın karantinaya alındığı, 16 kişinin testinin ise pozitif çıktığı aktarıldı.

Filyasyon ekiplerinin çalışma yaptığı ilçede yetkililer, alınan tedbirlere tüm vatandaşları uymasını isteyerek özellikle maske takımına dikkat edilmesini istedi.