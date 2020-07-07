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07.07.2020 - 17:41 | | İHA

Elazığ'ın Covid-19 vakası 16'ya yükseldi! 3 bina karantinaya alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde corona virüse (Covid-19) yakalananların sayısının 16'ya yükseldiği, 3 binanın ise karantinaya alındığı bildirildi.

Elazığ'ın Covid-19 vakası 16'ya yükseldi! 3 bina karantinaya alındı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile ilgili alınan tedbirler sürüyor. Maske kullanımın zorunluğu olduğu kentte Kovancılar ilçesinde son bir hafta içerisinde vaka sayısında ciddi bir artış olduğu öğrenildi. Kaymakamlık tarafından şuana kadar 3 binanın karantinaya alındığı, 16 kişinin testinin ise pozitif çıktığı aktarıldı.

Filyasyon ekiplerinin çalışma yaptığı ilçede yetkililer, alınan tedbirlere tüm vatandaşları uymasını isteyerek özellikle maske takımına dikkat edilmesini istedi.

Havai fişek kutusu alev alınca kaçacak yer aradılarAntalya’da düğün konvoyuna hazırlık sırasında içerisinde havai fişeklerin bulunduğu kutu alev aldı. Davetliler etrafa saçılmaya başlayan havai fişeklerden kaçmak için adeta yarıştı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da binlerce kez izlendi.
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