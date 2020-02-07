Elazığ'ın yardımına koşan kahramanlar

Dernek gönüllüsü Gökçe Ünsaldı, “Deprem bölgesinde insani yardımlarda bulunup enkaz çalışmalarına katıldık” dedi. “93 arkadaşımız gönüllü olarak çalışmalara katıldı” diyen Ünsaldı, şunları söyledi:

Gönüllülerimiz yemek, battaniye dağıtırken depremden etkilenen vatandaşlarımız için psiko-destek çalışmalarda bulunduk. Kesintisiz şekilde görev yapıp halkımızın yanında olduk. Her türlü acil durum ve afette halkımızın ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.











