07.02.2020 - 12:24 |
Elazığ'ın yardımına koşan kahramanlar
Depremin vurduğu Elazığ’ın yardımına koşanlardan biri de Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllüleriydi.
Dernek gönüllüsü Gökçe Ünsaldı, “Deprem bölgesinde insani yardımlarda bulunup enkaz çalışmalarına katıldık” dedi. “93 arkadaşımız gönüllü olarak çalışmalara katıldı” diyen Ünsaldı, şunları söyledi:
Gönüllülerimiz yemek, battaniye dağıtırken depremden etkilenen vatandaşlarımız için psiko-destek çalışmalarda bulunduk. Kesintisiz şekilde görev yapıp halkımızın yanında olduk. Her türlü acil durum ve afette halkımızın ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
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