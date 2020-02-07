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07.02.2020 - 12:24 |

Elazığ'ın yardımına koşan kahramanlar

Depremin vurduğu Elazığ’ın yardımına koşanlardan biri de Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllüleriydi.

Elazığ'ın yardımına koşan kahramanlar

Dernek gönüllüsü Gökçe Ünsaldı, “Deprem bölgesinde insani yardımlarda bulunup enkaz çalışmalarına katıldık” dedi. “93 arkadaşımız gönüllü olarak çalışmalara katıldı” diyen Ünsaldı, şunları söyledi:

Gönüllülerimiz yemek, battaniye dağıtırken depremden etkilenen vatandaşlarımız için psiko-destek çalışmalarda bulunduk. Kesintisiz şekilde görev yapıp halkımızın yanında olduk. Her türlü acil durum ve afette halkımızın ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Elazığın yardımına koşan kahramanlar

Elazığın yardımına koşan kahramanlar

Elazığın yardımına koşan kahramanlar

Elazığın yardımına koşan kahramanlar

Elazığın yardımına koşan kahramanlar

Elazığın yardımına koşan kahramanlar

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak istedi, katil olduKonya'da, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Ş. (20), kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'a (32) müdahale etmek istedi. Ancak Duran gence saldırıp, boğazını sıktı. Ş.'nin kendisini kurtarmak için çıkardığı meyve bıçağı, yaşanan boğuşmada Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, doktor olma hayali kuran genç, tutuklandı. Baba Cengiz Ş., "Benim oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu. Onun için kendini feda etti. Doktor olmak istiyordu ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" dedi.
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