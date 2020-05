‘Elbet bir gün kavuşacağız’

Dünyanın birçok yerinde, bu Anneler Günü’nde, çok sayıda anne, evlatlarıyla bir araya gelemiyor ve kucaklaşamıyor. Evladına sarılamayan annelerin başında ise koronavirüse karşı en önde savaşan sağlık çalışanı anneler geliyor. O annelerden biri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisinde çalışan anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Aylin Yalçınkaya (45). Koronavirüs nedeniyle yoğun bir çalışma temposu içine giren Yalçınkaya, 12 Mart’tan beri 16 yaşındaki oğlu Ali İhsan Erbil’i ve yakınlarını göremiyor. Yalçınkaya için en zoru da, Anneler Günü’nde hem annesi hem de bir anne olarak evladını görememek. Oğlunu ve ailesini çok özlediğini aktaran Yalçınkaya’nın en büyük temennisi de sürecin bir an önce sağlıkla ve en az kayıpla sona ermesi. “Yeniden sevdiklerimizle doya doya kucaklaşacağız” diyen Yalçınkaya, Milliyet’e konuştu.

Dr. Aylin Yalçınkaya: Oğlumu çok özlüyorum

Doktor Aylin Yalçınkaya şunları söyledi: “Bütün dünya için zorlu bir süreç ancak sağlık çalışanları için bu süreç daha zorlu geçiyor. Türkiye’de salgının başlamasıyla birlikte 12 Mart’ta, daha güvenli diye oğlumu dayısının yanına gönderdim. Çünkü sürekli hastanedeyim. Yeri geldiğinde 24 saat hastanede kaldığım oluyor. Böyle bir dönemde oğlumun sağlığı için benden uzak durması gerekiyordu. Çünkü en büyük korkum eve virüsü taşmaktı. Tam iki aydır oğlumu bir defa bile göremedim, sadece görüntülü görüşebiliyoruz. İlk defa oğlumdan bu kadar uzun süre ayrı kaldım. Onu çok özlüyorum, ilk telefonla görüşmelerimizde sürekli ağlıyordum ama zamanla bunu aştım.”

‘Buruk bir gün’

“Bugün de Anneler Günü ve ben ilk defa oğlumla ve annemle kucaklaşamayacağım. 45 yıldır her Anneler Günü’nde annemin yanındaydım, 16 yıldır da anneyim ve oğlum da her Anneler Günü’nde benim yanımdaydı. Bu yıl ikisi de yok. Benim için buruk ve üzücü bir Anneler Günü ama inanıyorum, bugünler geçecek ve biz yeniden doya doya kucaklaşacağız. Her yıl tüm kardeşler anneme giderdik ve hep birlikte Anneler Günü’nü kutlardık. Bu yıl olmadı. Ama önümüzde daha nice Anneler Günü var.”

‘Hasretle kucaklıyorum’

“Bu zorlu süreçte psikolojik olarak en büyük destekçim ailem oldu. Annem ve oğlum sürekli bana ‘Seninle gurur duyuyoruz’ diyorlar. Ben de her ikisiyle gurur duyuyorum. Oğlum, bu süreci olgunlukla karşıladı. İki aydır evinde değil ama hep bana moral veriyor, bundan dolayı asıl ben onunla gurur duyuyorum ve onu hasretle kucaklıyorum. Annem de beni böyle yetiştirdiği için gurur duyuyorum. Annemin o güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. İyi ki benim annem. Bütün annelerimizin de Anneler Günü’nü kutluyorum.”

Ali İhsan Erbil: Annemle gurur duyuyorum

Dr. Aylin Yalçınkaya’nın oğlu Ali İhsan Erbil de şunları söyledi: “Annemle sadece bugünlerde değil, hep gurur duydum. Beni annem büyüttü, çok güçlü bir kadın. 12 Mart’tan beri yüz yüze hiç görüşmedik ve bu Anneler Günü’nde de ilk defa ayrı olacağız. Evet ikimiz için de çok zor bir dönem. Ancak anneme, benden çok hastalarının ihtiyaç duyduğu bir süreç yaşıyoruz. O bir kahraman. Bugün benim yanımda değil ama başka anneleri çocuklarına kavuşturmak için mücadele ediyor. Onu çok özlüyorum ama biliyorum ki, bu özlem bitecek ve biz annemle kavuşacağız. Annem ve annem gibi işinden dolayı çocuklarından ayrı olan bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum ve yine diyorum ki; bizden çok hastalarınızın size ihtiyacı var, güçlü olun. Anneciğim üzülmesin, bugün olmasa da biz yine birbirimize kavuşacağız.”