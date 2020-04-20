Elbise Eş Anlamlısı Nedir? Elbise Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler ve yazılışları dilimiz açısından çok önemlidir. Elbise kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Elbise kelimesi eş anlamlı kelimeleri ise giysi, kıyafet, esvap, libas, urba, giyecek, giyim, paltar kelimeleridir.

Elbise Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler yazılışları bakımından farklı kelimelerdir. Fakat aynı anlamı içermektedirler. Bu kelimelerden birisi de elbise kelimesidir. Elbise kelimesinin anlamı ve eş anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. Elbise kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Giysi

Giysi kelimesi aynı zaman da elbise kelimesinin eş anlamlı kelimelerinden biridir. Eş anlamlı kelimeleri birden fazla olmaktadır. Bunlar kıyafet, esvap, libas, urba, giyecek, giyim, paltar kelimeleridir. Elbise kelimesi ile aynı anlam içermesinden dolayı bu kelimeler cümle içerisinde elbise kelimesinin yerine kullanılabilirler.