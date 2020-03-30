Eldorado adlı efsanevi şehir nerede aranmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Eldorado adlı efsanevi şehir nerede aranmıştır?

Güney Amerika







