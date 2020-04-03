Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ‘evde kal’ çağrısı

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan ve uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir otomobili Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 430 adet ecstasy hap ele geçirilirken, otomobilde bulunan N.B.N. isimli kadın ile M.Y. isimli erkek şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

‘HAPLARLA EVDE KAL’ YAZDILAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonda ele geçirilen haplarla, evden çıkılmaması gerektiğini belirten ‘Evde kal Kütahya’ yazarak altına da Kütahya’nın plakası olan 43’ü ekledi. Soruşturma sürüyor.