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03.04.2020 - 12:22 | | DHA

Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ‘evde kal’ çağrısı

Kütahya’da, takibe alınan otomobilde 430 adet ecstasy hap ele geçirilirken, polis haplarla ‘evde kal Kütahya’ yazarak, corona virüse karşı çağrıda bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ‘evde kal’ çağrısı

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan ve uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir otomobili Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 430 adet ecstasy hap ele geçirilirken, otomobilde bulunan N.B.N. isimli kadın ile M.Y. isimli erkek şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

‘HAPLARLA EVDE KAL’ YAZDILAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonda ele geçirilen haplarla, evden çıkılmaması gerektiğini belirten ‘Evde kal Kütahya’ yazarak altına da Kütahya’nın plakası olan 43’ü ekledi. Soruşturma sürüyor.

Akılalmaz olay! Coronayım deyip tükürdüAntalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben corona virüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.
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