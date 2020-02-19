Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

Merkez Selçuklu ilçesi Eğribayat Mahallesi'nde dün, 3 kişinin trafo ve elektrik hattı direklerinden bakır kabloları kesip, minibüse yüklediğini gören çevredekiler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilere 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüsteki S.Y., kardeşi B.Y. ve akrabası H.Y. yakalandı. Çaldıkları kablolara da el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.