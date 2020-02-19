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19.02.2020 - 10:49 | | DHA

Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

Konya'da trafo ve elektrik hattındaki direklerden bakır kabloları çalan 3 kişi, tutuklandı.

Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

Merkez Selçuklu ilçesi Eğribayat Mahallesi'nde dün, 3 kişinin trafo ve elektrik hattı direklerinden bakır kabloları kesip, minibüse yüklediğini gören çevredekiler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilere 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüsteki S.Y., kardeşi B.Y. ve akrabası H.Y. yakalandı. Çaldıkları kablolara da el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

Şoka sokan kaza... Arka camdan içeriye girdiDiyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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