Elektrik panosundaki patlama anÄ± kamerada

Antalya Serik'e baÄŸlÄ± Kadriye Mahallesi'ne kurulan semt pazarÄ± iÃ§erisinde, kaldÄ±rÄ±m Ã¼zerinde bulunan elektrik panosunda henÃ¼z bilinmeyen nedenle gÃ¼rÃ¼ltÃ¼yle patlayÄ±p, alev aldÄ±. Etraftakilerin kÄ±sa sÃ¼rede mÃ¼dahale edip sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yangÄ±nda, pano kullanÄ±lamaz hale gelirken, panonun yanÄ±ndaki pazarcÄ± esnafÄ±na ait 2 araÃ§ta da hasar oluÅŸt

Elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi gÃ¶revlileri bÃ¶lgeyeÂ gelerek panoya mÃ¼dahalede bulundu. Yetkililer kÄ±sa sÃ¼rede arÄ±zanÄ±n giderilip,Â sokaÄŸa elektrik verileceÄŸini sÃ¶yledi.

'BÄ°R ANDA PATLADI, Ã‡OK KORKTUK'

BÃ¶lge esnafÄ±ndan Åžaban Aksoy, "Birden patlama oldu. Ã–nce ne olduÄŸunu anlayamadÄ±k. Ama panonun alev almasÄ± ile yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. O bÃ¶lgenin elektrik akÄ±mÄ± kesildi. PazarcÄ± esnafÄ±mÄ±z patlamayla birlikte korkulu anlar yaÅŸadÄ±" dedi.

PazarcÄ± SÃ¼leyman Ã‡am da "Pazar yerinde bÃ¼yÃ¼k bir patlama sesi geldi. Esnaf Ã§ok korktu. KaldÄ±rÄ±mda bulunan elektrik panosu kendiliÄŸinden patladÄ±" diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan panonun patlama anÄ± Ã§evredeki gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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