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18.11.2020 - 13:42 | | DHA

Elektrik ve haberleşme kablolarını çaldıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 4 mahallede elektrik ve haberleşme kablolarını çaldıkları ileri sürülen 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Elektrik ve haberleşme kablolarını çaldıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı

Buldan ilçesinde, Yayla, Kovanoluk, Alandız ve Kurudere mahallelerinin elektrik ve haberleşme kabloları, dün saat 23.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek çalındı. Mahallenin telefon hatlarının kesilmesiyle ortaya çıkan olayın ardından jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheliler otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı. Otomobilin içindeki 3 kişi gözaltına alındı. Çalınan kablolara ise el konuldu. Şüpheliler, jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiAntalya’da daha önce ehliyetine süresiz el konulan sürücü, trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı. Kazada, aralarında İranlı hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü. Kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşarken, bir sürücü ise baygınlık geçirdi.
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