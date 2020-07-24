MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elektrikli araçların tarifesi belli oldu
ABONE OL
24.07.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Elektrikli araçların tarifesi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Elektrikli araçların tarifesi belli oldu
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

 

Toplantı Adalar’da kaldırılan faytonların yerine kullanılmaya başlanacak elektrikli araçlara yönelik ücret tarifesini belirlendi. Tarife belirlenirken, Adalar sakinlerinin İstanbul’daki ücret tarifesinin aynısından yararlanılmasına özen gösterildi. Adalar’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere ise ayrı bir ulaşım tarifesi belirlendi. Adalar’da elektrikli araçların kullanım ücreti 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak. Ada taksinin ücreti ise Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek.

İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu alarm veren 7 şehri açıklayarak duyurdu

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu alarm veren 7 şehri açıklayarak duyurdu

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Bayramda yağsız etleri tercih edin

Bayramda yağsız etleri tercih edin

Sıradaki Haber