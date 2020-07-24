Elektrikli araçların tarifesi belli oldu

Toplantı Adalar’da kaldırılan faytonların yerine kullanılmaya başlanacak elektrikli araçlara yönelik ücret tarifesini belirlendi. Tarife belirlenirken, Adalar sakinlerinin İstanbul’daki ücret tarifesinin aynısından yararlanılmasına özen gösterildi. Adalar’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere ise ayrı bir ulaşım tarifesi belirlendi. Adalar’da elektrikli araçların kullanım ücreti 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak. Ada taksinin ücreti ise Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek.