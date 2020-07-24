24.07.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
Elektrikli araçların tarifesi belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
Toplantı Adalar’da kaldırılan faytonların yerine kullanılmaya başlanacak elektrikli araçlara yönelik ücret tarifesini belirlendi. Tarife belirlenirken, Adalar sakinlerinin İstanbul’daki ücret tarifesinin aynısından yararlanılmasına özen gösterildi. Adalar’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere ise ayrı bir ulaşım tarifesi belirlendi. Adalar’da elektrikli araçların kullanım ücreti 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak. Ada taksinin ücreti ise Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek.
İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.