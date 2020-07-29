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29.07.2020 - 11:15 | | DHA

Elektrikli süpürge motorundan yaptığı taşlama makinesi ölüm getirdi!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Sinan Nişli (38), elektrikli süpürgenin motorundan yaptığı taşlama makinesini çalıştırdı. Yüksek devirde dönen taş parçalanırken, Sinan Nişli kalbine gelen taş parçası nedeniyle yaşamını yitirdi.

Elektrikli süpürge motorundan yaptığı taşlama makinesi ölüm getirdi!

Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gönül Caddesi’nde meydana geldi. Sinan Nişli eski elektrikli süpürgenin motorunu sökerek kendi eklediği parçalarla taşlama makinesi yaptı.

Sinan Nişli, evde makineyi çalıştırdığında oluşan yüksek devir nedeniyle taş parçalandı. Taşın parçası Sinan Nişli’nin göğsüne saplandı. Sinan Nişli kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınları 112 Acile haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sinan Nişli, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Parçanın kalbine isabet ettiği belirlenen Sinan Nişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Karayolları Körfez şubesinde çalışan 4 çocuk babası Sinan Nişli’nin ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

 

Babasını sokak ortasında sopayla böyle dövdüSultangazi'de cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
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