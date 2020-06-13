Elif DaÄŸdeviren'den MaÃ§ka ParkÄ±'nda saldÄ±rÄ± ve taciz iddiasÄ±

BabasÄ±nÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼kten sonra evine gitmek iÃ§in MaÃ§ka ParkÄ±'nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YapÄ±mcÄ± Elif DaÄŸdeviren, "MaÃ§ka ParkÄ± benim NiÅŸantaÅŸÄ±'na geÃ§mek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±m yÃ¼rÃ¼me yolu. KÃ¶peklerimi de burada gezdiriyorum. Ã‡ocuklarÄ± uzaktan gÃ¶rÃ¼yordum. GeÃ§enlere tÃ¼kÃ¼rÃ¼yorlar ya da dokunup kaÃ§Ä±yorlar. Biri uyardÄ±. Ben yaklaÅŸÄ±nca 'Ã¼stÃ¼me gelme tÃ¼kÃ¼rÃ¼rÃ¼m korona olursun' dediklerini duydum. Bir oyun yapmÄ±ÅŸlar diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Ben geÃ§erken bana da laf attÄ±lar. Oradan Ã§Ä±ktÄ±m ve koÅŸarak peÅŸimden geldiler. En kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ 8, en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ de 16, 17 yaÅŸlarÄ±ndaydÄ±. KÄ±z ve erkeklerin olduÄŸu Ã§ocuklardÄ±. Ã‡ok Ã§irkin laf atmaya baÅŸladÄ±lar. Åžu an olduÄŸumuz yer o gÃ¼n Ã§ok kalabalÄ±ktÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocuk gelip elle tacizde bulundu. Ben dÃ¶ndÃ¼m ve dÃ¶nÃ¼nce dÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. KÄ±zlar 'ona ne yaptÄ±n' diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Elimde telefon vardÄ±. Telefonla fotoÄŸraf Ã§ekmeye baÅŸlayÄ±nca birden o Ã§ocuk ayaÄŸa kalktÄ±. Telefondaki fotoÄŸrafÄ± sil diyerek, Ã§antayÄ± Ã§ekmeye baÅŸladÄ±lar. Telefonu elimden almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. EtrafÄ±mÄ± Ã§evirdiler. KÄ±zlar, erkeklerden daha bÃ¼yÃ¼ktÃ¼" dedi,Â

"ADAMI TEKMELÄ°YORLARDI"



"Biri fotoÄŸraflarÄ± silmem iÃ§in aÄŸlamaya baÅŸladÄ±" diyen yapÄ±mcÄ± Elif DaÄŸdeviren sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:



"O sÄ±rada etrafÄ±mÄ± iyice Ã§evirip Ã§ekiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±lar. O sÄ±rada bir adam 'kaÃ§Ä±n oradan, ayrÄ±lÄ±n oradan' diye baÄŸÄ±rdÄ±. Ã‡ocuklar onunla ilgilenirken ben Ä±ssÄ±z bir yol var oraya gidiyordum. ArkamÄ± bir dÃ¶ndÃ¼m adama tekme tokat girmiÅŸler. AdamÄ± tekmeliyorlardÄ±. ÅžakalaÅŸÄ±yorlar mÄ±, gerÃ§ekten tekmeliyorlar mÄ± ayÄ±rt edemedim. Ã‡ocuklar onu bÄ±rakÄ±p tekrar peÅŸimden geldiler. Yine elimdeki telefona uzandÄ±lar. FotoÄŸrafÄ± silmemi istediler. Ã–zÃ¼r dilerlerse sileceÄŸimi sÃ¶yledim. 'Ben ne Ã¶zÃ¼r dileyeceÄŸim, ÅŸimdi senin evini bulacaÄŸÄ±z, biz bu kadar deÄŸiliz, geleceÄŸiz evini baÅŸÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z' dediler. Â Ben de 'bÃ¼yÃ¼klerini mi tehdit ediyorsun Ã§ok ayÄ±p' dedim. Ä°Ã§lerindeki kÄ±z Ã¶zÃ¼r diledi. DiÄŸer kiÅŸiden de Ã¶zÃ¼r diledi. Peki dedim fotoÄŸrafÄ± sildim. Adam geri gitti ben evime geÃ§mek iÃ§in yola girdim. Oraya girmemle birlikte arkamdan iÄŸrenÃ§ kÃ¼fÃ¼rler etmeye baÅŸladÄ±lar. KarÅŸÄ±da gÃ¼venlik kulÃ¼besi vardÄ±. Oraya gittim" diye konuÅŸtu.Â

"BÃ–LGEYE Ã‡OK BÃœYÃœK ZARAR"



Elif DaÄŸdeviren son gÃ¼nlerde MaÃ§ka ParkÄ±'nda yaÅŸanan saldÄ±rÄ±larÄ±n bÃ¶lgeye de bir zarar olduÄŸunu ifade ederek, "Ne yapÄ±lÄ±r bilmiyorum. Tek baÅŸÄ±ma tabii ki bir ÅŸey yapamam. BuranÄ±n bir kere temizlenmesi lazÄ±m. Parklarda otururuz, turizm baÅŸlayacak derken tekrar bÃ¶yle saldÄ±rÄ±larla gÃ¼ndeme gelmesi bir kere bÃ¶lgeye Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zarar. Ä°stanbul'un gÃ¶beÄŸinde" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Â