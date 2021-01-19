Elimi ayna kesti dedi kÄ±sa sÃ¼re sonra gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Olay, saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ä°znik ilÃ§esi EÅŸrefzade Mahallesi Bent Sokakta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶reÂ Fatih A. ile kardeÅŸi Semih A. evde henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenden dolayÄ± tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Fatih A. mutfaktan aldÄ±ÄŸÄ± ekmek bÄ±Ã§aÄŸÄ± ile kardeÅŸinin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼. KaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸanÂ Semih A. aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§ak darbeleriyle kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Fatih A., kardeÅŸini olay yerinde bÄ±raktÄ±ktan sonra Ä°znik Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gitti. Burada "Elimi ayna kesti"Â dedikten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi.

Ä°ki kardeÅŸin kaldÄ±ÄŸÄ± daireden baÄŸrÄ±ÅŸmalar duyan komÅŸularÄ± polise haber verdi. Bu sÄ±rada eve gelen kuzenleri Semih A.'yÄ± yerde yatarken buldu. Ä°hbar Ã¼zerine gelen polis araÅŸtÄ±rma baÅŸlatÄ±rken, saÄŸlÄ±k ekibinin ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±ÄŸÄ±Â Semih A., Ä°znik Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Semih A. burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmenÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Cinayet ÅŸÃ¼phelisi olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ Fatih A.nÄ±n akli dengesinin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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