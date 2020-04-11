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11.04.2020 - 12:49 | | DHA

Elinde sigarayla sokağa çıkıp, 'Ateş yok mu ateş' diye bağırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uymayan kişi, dışarıda dolaşırken sigarasını yakmak için ateş aradı. Durdurarak 'ateş' istediği polisler tarafından uyarılan vatandaş, "Ateş yok mu ateş? Allah rızası için sigaramı yakayım" diye bağırırken, o anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elinde sigarayla sokağa çıkıp, 'Ateş yok mu ateş' diye bağırdı

Corona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın açıklanmasının ardından fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar ihtiyaçlarını karşıladı. Bu büyükşehirlerden Antalya’nın Alanya ilçesinin Şekerhane Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı.

'ALLAH RIZASI İÇİN SİGARAMI YAKAYIM'

Sokakta elinde sigarayla dolaşan bir kişinin sigarasını yakmak için ateş aradığı görüldü. Kimliği belirsiz kişi, devriye gezen polis aracını durdurarak, 'ateş' istedi.

Polisler 'yok' cevabı verdikleri vatandaşı evine dönmesi konusunda uyardı. Vatandaş, polislerin yanından uzaklaştıktan sonra binaların arasında, "Bir çakmağınız, kibritiniz yok mu" diye bağırdı. Mahalle sakinlerinin camlarından çıkarak, "Sus bağırma" diye uyardığı vatandaş, "Ateş yok mu ateş? Allah rızası için sigaramı yakayım" diye bağırdı. Daha sonra sokaktaki başka bir vatandaşın yanına gelerek çakmak verdiği kişi, "Allah razı olsun, adamsın adam" diye teşekkür etti.

Vatandaş, sigarasını yaktıktan sonra etrafa el sallayarak, gözden uzaklaştı. Bu anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elinde sigarayla sokağa çıkıp, Ateş yok mu ateş diye bağırdı

 

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