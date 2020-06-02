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02.06.2020 - 12:36 | | DHA

Elindeki poşetten 3 bin uyuşturucu hap çıktı, tutuklandı

Adana’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, sokak satıcısı olduğu öne sürülen ve üzerinde 3 bin 3 adet uyuşturucu hapla yakalanan Emrah K. (27), tutuklandı.

Elindeki poşetten 3 bin uyuşturucu hap çıktı, tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti. Takip sonucu Emrah K.'yi yakalayan polis, yaptığı üst aramasında şüphelinin elindeki poşetin içerisinde 3 bin 3 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emrah K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Emrah K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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