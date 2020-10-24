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24.10.2020 - 09:37 |

Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye getirildi

Edirne’de vatani görevini yapan asker mutfakta çalıştığı sırada elini kıyma makinesine kaptırdı. Eli makineden çıkarılamayan asker, makine ile birlikte Kocaeli’de bulunan özel bir hastaneye getirildi. Burada, sıkışan eli makineden kurtarılan askerin tedavisi yapıldı.

Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye getirildi

Edirne’de vatani görevini yapan asker, görevli olduğu mutfakta çalışırken elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerinde yapılan müdahalede askerin eli kıyma makinesinden çıkarılamadı.

Asker, kıyma makinesiyle hastaneye kaldırdı. Edirne’deki ilk müdahalesinin ardından asker, Kocaeli’deki özel bir hastaneye sevk edildi. 4 parmağının ezildiğini gören doktorlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye getirildi

Hastaneye gelen itfaiyecilere, ameliyathanede görev yapacakları için ameliyat kıyafetleri giydirildi. Doktorlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte operasyona başladı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik operasyonun ardından yaralı askerin eli kıyma makinesinden kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin ardından yaralı askere doktorlar müdahale etti.

 

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