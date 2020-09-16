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16.09.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Elit keçiler’ yolda

ABD ve İrlanda’dan uzmanlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, genleriyle oynanmış ilk çiftlik hayvanlarının üretildiği açıklandı.

‘Elit keçiler’ yolda

‘Dolly’ ismi verilen klonlanmış ilk koyunu da üreten Edinburgh Universitesi ve ABD Washington State Üniversitesi’nden uzmanlar, daha sağlıklı, daha iri ve et endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda daha ‘etli’ çiftlik hayvanlarının üretilmesi için yolun açıldığını ifade ediyor. Yeni kullanılan yönteme göre, bilim insanları, kısır hayvanlara belli genler transplant ediyor ve hayvanın üremesini sağladıklarında sadece bu genlerin seçilmesinden emin oluyorlar. Genleriyle oynanmış hayvanlar sayesinde, dünyanın et ihtiyacının karşılanabileceği, hatta nesli tükenmekte olan türlerin devamının da sağlanabileceği öne sürülüyor. 

Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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