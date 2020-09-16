‘Elit keçiler’ yolda

‘Dolly’ ismi verilen klonlanmış ilk koyunu da üreten Edinburgh Universitesi ve ABD Washington State Üniversitesi’nden uzmanlar, daha sağlıklı, daha iri ve et endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda daha ‘etli’ çiftlik hayvanlarının üretilmesi için yolun açıldığını ifade ediyor. Yeni kullanılan yönteme göre, bilim insanları, kısır hayvanlara belli genler transplant ediyor ve hayvanın üremesini sağladıklarında sadece bu genlerin seçilmesinden emin oluyorlar. Genleriyle oynanmış hayvanlar sayesinde, dünyanın et ihtiyacının karşılanabileceği, hatta nesli tükenmekte olan türlerin devamının da sağlanabileceği öne sürülüyor.