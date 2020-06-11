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11.06.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Elle pazarlık yasaklandı

Sağlık Bakanlığı, yeni normale ilişkin yedi yeni rehber yayımladı. Buna göre açık hava konserlerinde, sosyal mesafe korunamayacağı için ayakta dinleyici alınmayacak, katılımcılar/izleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çektirmesi yasaklanacak. Kurban Bayramı öncesi sığır, manda, koyun, keçiden Kovid-19’un bulaştığını gösteren bir kanıt olmadığını açıklayan bakanlık, rehberde, elle pazarlığın yasak olduğunu hatırlattı.

Elle pazarlık yasaklandı
AYKUT YILMAZ Ankara

Sağlık Bakanlığı, normalleşme döneminde sektörün dikkate alması gereken kurallara yenisini ekledi. Bakanlık, son olarak optisyenlik müesseseleri, gıda sanayi ve üretim tesisleri, gıda dışı sanayi ve üretim tesisleri, açık hava konserleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satış noktaları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve park, bahçe, rekreasyon ve mesire alanları ile ilgili kuralların yer aldığı yedi yeni rehber yayımladı. Rehberlerde öne çıkan kuralların bazıları şunlar oldu:

Selfie yasak

Konserlerde, kulise ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek, zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanacak. Katılımcılar/izleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çektirmeleri yasaklanacak, bu durum bilet satışı esnasında ilan edilecek.

Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak. Hayvan satış alanlarına girişlerde ateş ölçümü yapılacak ve vücut sıcaklığı 38 derecenin üstünde olanlar alana alınmayacak. Kapalı alanı/tesisi olan hayvan pazarlarında müşterilerin maskeli olmaları sağlanacak. İnsan kalabalığı olması önlenecek şekilde ara mesafesi en az 2 metre olan satış üniteleri oluşturulacak. Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmayacak. Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerde görev yapacaklara; kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere önceden Kovid-19 konusunda eğitim verilecek. Kesimler randevu ile yapılacak. Her kesimden sonra aletlerin temizlenmesine dikkat edilecek.

Piknik alanlarında sosyal mesafeleri korunmak kaydıyla aile grupları maskesiz bulunabilecek, ancak kişiler aile grubundan ayrıldıkları her aktivitede (yürüyüş, oyun vb.) mutlaka maske takacak. Piknik alanlarındaki masaların arasında en az üç metre mesafe olacak. Kişiler kendilerine ait masa örtülerini kullanacak.

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