Ellerini dezenfekte etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken uÃ§urumdan yuvarlandÄ±

Kaza, Ã¶ÄŸlenden sonra merkez Osmangazi ilÃ§esi AvdancÄ±k yolunda meydana geldi. Hilal Ä°Ã§Ã¶z (23) ve kuzeniÂ Zeynep YÄ±lmaz (23), piknik yapmak iÃ§in evden Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ki kuzenÂ AvdancÄ±k kÄ±rsalÄ±nda mangal yaptÄ±ktan sonra dÃ¶nÃ¼ÅŸ yoluna geÃ§ti. Bu sÄ±rada Zeynep YÄ±lmaz ve HÄ°lal Ä°Ã§Ã¶z, iddiaya gÃ¶re ellerini dezenfekte etmek istedi. El dezenfektanÄ±nÄ± sÄ±kanÂ Hilal Ä°Ã§Ã¶z'Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ±Â 16 NST 49 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucu uÃ§urumdan yuvarlandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 30 metre taklalar atarak yuvarlanan otomobil,Â uÃ§urumdaki aÄŸaÃ§lara Ã§arparak durabildi.









Kazada, otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸanÂ Hilal Ä°Ã§Ã¶z ve Zeynep YÄ±lmaz, yaralandÄ±.Â Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine Ã§ok sayÄ±da polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ä°lk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan kuzenler, Ã‡ekirge Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hilal Ä°Ã§Ã¶z ve kuzeni Zeynep YÄ±lmaz'Ä±n durumunun iyi olduÄŸu bildirildi.Â