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28.12.2020 - 09:28 | | İHA

Elmalı Barajında korkutan görüntü! Suların 4'te 3'ü çekildi

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi yüzde 21.11 seviyesine inerken, bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Elmalı barajı oldu. Barajdaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Baraj gölünün su havzasındaki doluluk oranı yüzde 23.7’ye düştü. Suların çekildiği baraj havadan görüntülendi.

Elmalı Barajında korkutan görüntü! Suların 4'te 3'ü çekildi

İstanbul’da yağışların azalması sonrasında barajlar alarm verdi. Anadolu yakasında Elmalı Barajı'ndaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Barajdaki suyun deniz seviyesinden yüksekliği 54 metreye kadar düştü. Bu oran geçtiğimiz yıl 66 metreydi. Bu da son 1 yılda su seviyesindeki düşüklüğün 12 metre olduğunu gösteriyor.

Elmalı Barajında korkutan görüntü Suların 4te 3ü çekildi

Eylül ayında, Anadolu Yakası'na su sağlayan Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32 idi. Son 3 ay içinde, barajda su oranındaki azalma devam etti. Aralık ayında yüzde 23.7 seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz aylarda suyla kaplı alanlarda ise artık rahatlıkla yürüyüş yapılabiliyor. Öte yandan suların çekildiği baraj drone ile havadan görüntülendi.

 

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