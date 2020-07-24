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24.07.2020 - 10:37 |

Emekli bayram ikramiyeleri hesaba yattı mı? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı'na sadece 1 hafta kaldı. Emekliler için bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih yaklaşıyor. Binlerce kişi tam tarihi bilmezken Emekli bayram ikramiyeleri hesaba ne zaman yatacak? diye soruyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

Emekli bayram ikramiyeleri hesaba yattı mı? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram öncesi emekli ikramiyeleri ödenecek. Net tarih konusunda kafalarında soru işareti bulunan binlerce kişi Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin yaptığı açıklamada SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını belirtti.

Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak. 

 

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