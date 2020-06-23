Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Erken yatacak mı?

Kurban Bayramı için zaman daralıyor, bayramın ilk günü 31 Temmuz'a denk geliyor. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı ikramiyesini çok daha erken almıştı. Şimdi aynı beklenti Kurban Bayramı için de oluştu. Peki ikramiyeler ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiye tarihleri hakkında hükümetten henüz bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz: Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz: Kurban Bayramı 1. Gün

1 Ağustos: Kurban Bayramı 2. Gün

2 Ağustos: Kurban Bayramı 3. Gün

3 Ağustos: Kurban Bayramı 4. gün