Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Erkan yatacak mı?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı, emekliler içinse bayramın bir başka anlamı daha var. 1000 TL emekli bayram ikramiyesi bekleyen milyonlarca kişi geçen sefer erken yatan ikramiye sonrası Kurban Bayramı yaklaşırken 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?' sorusunu yöneltiyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi için verilmiş net bir tarih yok. Pandemi sürecinde ikramiyelerin erken yatıp yatmayacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde hükümetten konuya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.