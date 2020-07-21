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21.07.2020 - 10:23 |

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli paraları ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin net tarihini bilmeyen binlerce kişi bayram yaklaştıkça 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?' sorusunu soruyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli paraları ne zaman verilecek?

Emekli bayram ikramiyeleri için gün sayılıyor. Yaklaşık 12 buçuk milyon emekli bir yandan Kurban Bayramı'nı sabırsızlıkla beklerken bir yandan da ikramiyeler için heyecanlı... Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin yaptığı açıklamada SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını belirtti.

Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

 

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