MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emekli hemşire koronaya yenildi!
ABONE OL
25.01.2021 - 15:16 | | İHA

Emekli hemşire koronaya yenildi!

Manisa'de uzun yıllar Sarıgöl Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Ismahan Emirdağı, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Emekli hemşire koronaya yenildi!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uzun yıllar Sarıgöl Devlet Hastanesinde görev yapan emekli hemşire Ismahan Emirdağı, koronavirüse yenik düştü. Hemşire Emirdağ'ın vefatı çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Emirdağ için eski görev yeri olan Sarıgöl Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, "Çalışma arkadaşlarımızdan Hemşire Ismahan Emirdağı'yı koronavirüs hastalığı sebebiyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içinde kurumuzda vedalaşma törenini yaptık. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Emekli Hemşire Ismahan Emirdağı törenin ardından memleketi olan Denizli'nin Buldan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu görüntü İstanbul'dan! Caddeye yayıldıİstanbul Anadolu Yakası'ndaki lodos etkili oldu. Caddebostan Sahili'ne vuran dev dalgalar nedneiyle sahile kırmızı yosunlar vurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da 4 metrelik dalgalar

Son dakika... İstanbul'da 4 metrelik dalgalar

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

Masör kadınlar için bahşiş kutusundan hırsızlık iddiası

Masör kadınlar için bahşiş kutusundan hırsızlık iddiası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet