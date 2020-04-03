MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
ABONE OL
03.04.2020 - 19:52 | | AA

Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri'de yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Dönmez'in emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirtti.

Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Silivri'den Mustafa Amcamız, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına, emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli corona virüs vaka ölüm sayıları 3 NİSAN - Corona virüs hangi ilde (şehirde) ne kadar görüldü?

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli corona virüs vaka ölüm sayıları 3 NİSAN - Corona virüs hangi ilde (şehirde) ne kadar görüldü?

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

3 Nisan Corona virüs vaka, ölüm, test sayısı açıklandı! (CANLI) Sağlık Bakanı Koca vaka hasta ölü sayısını açıkladı

3 Nisan Corona virüs vaka, ölüm, test sayısı açıklandı! (CANLI) Sağlık Bakanı Koca vaka hasta ölü sayısını açıkladı
Sıradaki Haber