07.09.2020 - 15:14 |
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu!
Samsun’un İlkadım ilçesinde, emekli öğretmen Cengiz B.'nin (60), evinde cansız bedeni bulundu. Cengiz B.'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
İlçenin Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Cengiz B.'den 3 gündür haber alamayan kardeşi, Hasan B. eve gitti. Kardeşini çekyatta hareketsiz bulan Hasan B., sağlık ekibi çağırdı. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede, Cengiz B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cengiz B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.
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