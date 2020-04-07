07.04.2020 - 14:55 | | DHA
Emekli öğretmen, komşusunu öldürüp intihar etti
Kastamonu'da, emekli öğretmen İlhan Pelenk, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı komşusu Gülten Temir'i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kuzeykent Mahallesi Huzurkent Konutları Sitesinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen İlhan Pelenk, (53) henüz bilinmeyen bir nedenle aynı sitede oturan komşusu 1 çocuk annesi Gülten Temir (38) ile tartışmaya başladı.
İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine, İlhan Pelenk yanındaki tabanca ile Gülten Temir'e ateş etti. Temir, vücuduna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Pelenk, daha sona aynı silahı başına dayayıp ateşledi.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Temir ve Pelenk'i ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. İlhan Pelenk ve Gülten Temir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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