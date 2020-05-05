Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam etmişti! Coronaya yakalanan doktoran güzel haber

Silivri Devlet Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra emekli olan 66 yaşındaki Uzman Doktor Aydın Kayır, koronaviris salgını çıkınca Sağlık Bakanlığı'na başvurarak koronavirüsle mücadelede görev almak istediğini bildirdi. Bakanlığın onay vermesiyle Silivri Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Aydın Kayır, koronavirüse yakalandı. Burada tedavi altına alınan Aydın Kayır, 25 gün süren tedavinin ardından meslektaşlarının alkışları altında hastaneden taburcu oldu.