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05.05.2020 - 22:01 | | DHA

Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam etmişti! Coronaya yakalanan doktoran güzel haber

Emekli olduktan sonra coronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Silivri Devlet Hastanesi'nde koronavirüs hastalarına bakan ve yakalandığı virüsten dolayı gördüğü 25 günlük tedavinin ardından kurtulan 66 yaşındaki Uzman Doktor Aydın Kayır, meslektaşlarının alkışları altında taburcu oldu.

Silivri Devlet Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra emekli olan 66 yaşındaki Uzman Doktor Aydın Kayır, koronaviris salgını çıkınca Sağlık Bakanlığı'na başvurarak koronavirüsle mücadelede görev almak istediğini bildirdi. Bakanlığın onay vermesiyle Silivri Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Aydın Kayır, koronavirüse yakalandı. Burada tedavi altına alınan Aydın Kayır, 25 gün süren tedavinin ardından meslektaşlarının alkışları altında hastaneden taburcu oldu. 

 

 

Corona olan doktor, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu olduEmekli olduktan sonra corona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Silivri Devlet Hastanesi'nde koronavirüs hastalarına bakan ve yakalandığı virüsten dolayı gördüğü 25 günlük tedavinin ardından kurtulan 66 yaşındaki Uzman Doktor Aydın Kayır, meslektaşlarının alkışları altında taburcu oldu.
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