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09.06.2020 - 10:30 |

Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak 2020? İşte SSK ve Bağkur emeklileri maaşı zammıyla ilgili detaylar...

Geçtiğimiz hafta mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla emekli maaşı zam oranları gündeme geldi. Emekli maaşının verilecek zammın belirlenmesinde enflasyon rakamları da etki oluyor. Peki temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak 2020? İşte SSK ve Bağkur emeklileri maaşı zammıyla ilgili detaylar...

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamlarına göre; enflasyon yıllık 11,39 artarken aylık ise yüzde 1,36 arttı.SSK ve Bağkur emeklilileri, ilk ayda çıkan enflasyon oranına göre zam alıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaş zammı ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. İşte emeklilerin temmuz ayı maaş zammı ile ilgili detaylar...

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞI ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 ayda oluşan enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emeklilileri zam alacak. Zam için haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Gören şaşkına döndü! Gündüz vakti boz ayı...Bayburt’ta şehir merkezine yakın bir noktada tarlada yiyecek arayan boz ayıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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