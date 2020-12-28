Emekli zammı ve Memur zammı 2021 yılında ne kadar olacak? Emekli ve Memur zam oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Emekli ve memur olan vatandaşlar yılın son günlerinde maaşlarına yapılacak olan zam oranı için sabırsızlanıyor. Enflasyona göre yapılan zam oranları büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Kendisi veya bir yakını için emekli veya memur zam oranlarını araştıranlar için tüm detayları haberimize ekledik. İşte emekli ve memurları yakından ilgilendiren son dakika zam oranı haberleri...

MEMUR - EMEKLİ ZAMMI 2021 NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli ve memur, Ocak ayının 4'ünde açıklanacak Aralık enflasyonunu bekliyor. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 çıktı. Hal böyle olunca yeni yılda memur, emekli ve memur emeklisine yapılacak zamlarla ilgili önemli bir ipucu da ortaya çıktı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

KAÇ LİRA ALACAKLAR?



Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.