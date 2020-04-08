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08.04.2020 - 11:05 | | DHA

Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske getireceğiz' denilerek yakalandı

Adana'da, ATM'lerden maaşlarını çekmek isteyen emeklilere yardım etme bahanesiyle banka kartlarını el çabukluğuyla değiştiren Aziz C., polis tarafından 'Evinize ücretsiz maske ve dezenfektan getiriyoruz' denilerek yakalandı.

Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske getireceğiz' denilerek yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin, ATM'den emekli maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlara yardım etme bahanesiyle banka kartlarını değiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. 

Polis, 4 emekliyi bu şekilde kandıran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, daha sonra bu banka kartlarıyla kuyumcu ve marketlerden alışveriş yapıldığını saptadı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin Aziz C. olduğu bilgisine ulaştı. 

Aziz C.'nin iletişim bayisinden cep telefonu faturasını da ödediğini belirleyen polis, şüpheliyi arayarak, ' Biz Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan arıyoruz. Evinize geleceğiz, corona virüs ile mücadele kapsamında size ücretsiz dezenfekte ve maske getireceğiz" diyerek şüpheliyi evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlamDenizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.
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