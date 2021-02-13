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13.02.2021 - 10:32 | | DHA

Emine Erdoğan Handüzü Yaylasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Emine Erdoğan Handüzü Yaylasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte perşembe akşamı Rize’ye gelen eşi Emine Erdoğan dün Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Erdoğan, yayla ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla, eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan Handüzü Yaylasını ziyaret etti

Emine Erdoğan Handüzü Yaylasını ziyaret etti

 

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