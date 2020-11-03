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03.11.2020 - 11:47 |

Emine Erdoğan: Hepimizi ağlattı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan: Hepimizi ağlattı!

Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

 "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!"

Emine Erdoğan: Hepimizi ağlattı

 

Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora olduAntalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.
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