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02.11.2020 - 22:36 | | AA

Emine Erdoğan, İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışanlara şükranlarını sundu.

Emine Erdoğan, İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti

Emine Erdoğan, Twitter hesabından İzmir depremine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece elinden geleni değil, gelmeyeni de yapmak için çabalayan tüm arama kurtarma çalışanları, insaniyetin en muazzam örneğini sergiliyorlar. Elif'in tuttuğu el hepinizin elidir."

Emine Erdoğan, İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti

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