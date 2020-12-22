Emine Erdoğan, paramediklerin günlerini kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibindeki paramedikler ile bir araya gelerek günlerini kutladı.

Ziyaretten çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Erdoğan, "Paramedikler Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibindeki paramediklerimiz ile buluştuk. Onların nezdinde, gece gündüz olağanüstü bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 22 Aralık Paramedikler Günü kutlu olsun" dedi.