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05.01.2021 - 15:43 | | DHA

Emine Erdoğan: Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" dedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız" ifadesini kullandı.

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