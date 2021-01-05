05.01.2021 - 15:43 | | DHA
Emine Erdoğan: Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" dedi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız" ifadesini kullandı.