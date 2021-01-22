Emine Erdoğan’dan ‘Afrika hatıratı’

Emine Erdoğan, “24 Ocak Dünya Afrika ve Afro-Kökenli Kültür Günü” dolayısıyla Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evince yayımlanan, “Otuz Sekiz Dilde Afrika Atasözleri Seçkisi 1” kitabının Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen tanıtım programına katıldı. Emine Erdoğan, “Afrika bize kapısı çalınacak bir akraba kadar yakındır. Afrika’yı bir bütün olarak seviyoruz ve ne mutlu ki aynı sevgiyi baktığımız her çehrede görüyoruz” ifadesini kullandı. Tüm insanlığın aslında büyük bir aile olduğunu en çok bu yolculuklarda içselleştirdiğini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

“Hüzne boğulmuş kalplerin ve gözyaşının hiçbir tercümana ihtiyaç bırakmayan evrenselliğini gördüm. Çocuk, her yerde çocuktu. Bir annenin gözündeki endişe, dünyanın her yerinde aynıydı... Her bir seyahatin benim için ayrı bir hatırası var. Şu günlerde onları kayda geçirmeye çalışıyorum. Hatta evlere kapandığımız salgın günlerinde bu seyahatleri bir hatırata dönüştürme denemesi dahi yaptım. Belki önümüzdeki aylarda yayımlanır, sizlerle de paylaşma imkanı bulabilirim.”