MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
ABONE OL
10.05.2020 - 12:39 | | AA

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, mesajında "En başta şehit annelerimiz olmak üzere, içinden geçtiğimiz bu salgın günlerinde kendi yavrularından ayrı kalmak pahasına hastanelerde ön safta mücadele eden tüm kadın sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Anne, bir yüreğin sınırsızlığını anlatan en uzun cümledir. Annelik, Allah'ın kadınlara bahşettiği en güzel makam, son cennete varan bir sevgi yoludur. Koşulsuz sevgiyi, sabrı, merhameti, koruyup kollamayı en derin anlamlarına o taşır.

En başta şehit annelerimiz olmak üzere, içinden geçtiğimiz bu salgın günlerinde kendi yavrularından ayrı kalmak pahasına hastanelerde ön safta mücadele eden tüm kadın sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah, annelerimizi başımızdan, dualarını ülkemizden eksik etmesin. Onlar, hayatta tutunacak en sağlam dalımızdır."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Anneler Günü mesajıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü’nü yayınladığı bir video ile kutladı. Yerlikaya, “Size olan sevgimiz bir güne sığmaz. Bu güzel şehir de, bu güzel vatan da sizlerin eseridir. Evladını vatan toprağına emanet eden annelerimiz başta olmak üzere; tüm annelerimizin gününü tebrik ediyorum” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Polisten kaçan 2 arkadaşa 2 saatte 13 bin lira ceza!

Polisten kaçan 2 arkadaşa 2 saatte 13 bin lira ceza!

Sıradaki Haber